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Beşiktaş efsanesi Les Ferdinand'dan Trabzonspor ve Sörloth'a övgü!
Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Les Ferdinand, gündem ile alakalı açıklamalar yaparken, Süper Lig'de zirvede bulunan Trabzonspor ve Norveçli golcüsü Alexander Sörloth'a övgü dolu sözler sarf etti.
23 Nisan 2020 Perşembe 21:17
Güncelleme: 23.04.2020 21:17
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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın unutulmaz isimlerinden Les Ferdinand, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
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Futbol gündemini değerlendiren Ferdinand, Süper Lig'de topladığı 53 puan ile zirvede yer alan Trabzonspor ve yıldız futbolcusu AlexanderSörloth'a övgü dolu sözler sarf etti.
İŞTE FERDINAND'IN AÇIKLAMALARI
"Şu an sadece futbol değil, bütün dünya etkilendi. Kötü zamanlar yaşıyoruz ama futbolun her şeye karşı bağışıklığı olduğunu da gördük. Futbol her zaman hayatta kaldı. Yaptığım iş çok fazla değişmedi. Hala oyuncu avcısıyım."
"Teknolojiyle oyuncuları izliyorum, işim şu anda da devam ediyor. Futbolun ve toplumun yararı için oyunların ertelenmesi doğru karardı. Bütün sporlara baktığınız zaman, her yer aynı durumda. (EURO 2020'nin ertelenmesi hakkında)"