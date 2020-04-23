Beşiktaş efsanesi Les Ferdinand'dan Trabzonspor ve Sörloth'a övgü! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Nisan 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Beşiktaş efsanesi Les Ferdinand'dan Trabzonspor ve Sörloth'a övgü!

Beşiktaş efsanesi Les Ferdinand'dan Trabzonspor ve Sörloth'a övgü!

Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Les Ferdinand, gündem ile alakalı açıklamalar yaparken, Süper Lig'de zirvede bulunan Trabzonspor ve Norveçli golcüsü Alexander Sörloth'a övgü dolu sözler sarf etti.

23 Nisan 2020 Perşembe 21:17 Güncelleme: 23.04.2020 21:17
Beşiktaş efsanesi Les Ferdinand'dan Trabzonspor ve Sörloth'a övgü!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın unutulmaz isimlerinden Les Ferdinand, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş efsanesi Les Ferdinand'dan Trabzonspor ve Sörloth'a övgü!

Futbol gündemini değerlendiren Ferdinand, Süper Lig'de topladığı 53 puan ile zirvede yer alan Trabzonspor ve yıldız futbolcusu Alexander Sörloth'a övgü dolu sözler sarf etti.

Beşiktaş efsanesi Les Ferdinand'dan Trabzonspor ve Sörloth'a övgü!

İŞTE FERDINAND'IN AÇIKLAMALARI

Beşiktaş efsanesi Les Ferdinand'dan Trabzonspor ve Sörloth'a övgü!

"Şu an sadece futbol değil, bütün dünya etkilendi. Kötü zamanlar yaşıyoruz ama futbolun her şeye karşı bağışıklığı olduğunu da gördük. Futbol her zaman hayatta kaldı. Yaptığım iş çok fazla değişmedi. Hala oyuncu avcısıyım."

Beşiktaş efsanesi Les Ferdinand'dan Trabzonspor ve Sörloth'a övgü!

"Teknolojiyle oyuncuları izliyorum, işim şu anda da devam ediyor. Futbolun ve toplumun yararı için oyunların ertelenmesi doğru karardı. Bütün sporlara baktığınız zaman, her yer aynı durumda. (EURO 2020'nin ertelenmesi hakkında)"

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA