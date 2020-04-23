Beşiktaş atağa kalktı! Galatasaray'ın gözdesine kanca - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Nisan 2020, Perşembe
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Beşiktaş atağa kalktı! Galatasaray'ın gözdesine kanca

Teknik direktör Sergen Yalçın'la yeni sezonun transfer hedeflerini belirleyen Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Birçok futbolcuyla yollarını ayırmayı planlayan siyah-beyazlılar transferde 4 ismin peşine düştü. Öyle ki bu futbolculardan biri de Galatasaray'ın transfer gözdesi konumunda bulunuyor. İşte gündem yaratan transfer operasyonunun detayları...
23 Nisan 2020 Perşembe 13:04
Beşiktaş atağa kalktı! Galatasaray'ın gözdesine kanca

Beşiktaş transferde atağa kalktı. İç transferde Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba ile masaya oturmaya hazırlanan Beşiktaş yönetimi, takviyeler için de planlarını yapıyor.

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Beşiktaş atağa kalktı! Galatasaray'ın gözdesine kanca

Yaz transfer döneminde yerli isimlere ağırlık verme kararı alan siyah-beyazlılar, hamlelerini yapmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş atağa kalktı! Galatasaray'ın gözdesine kanca

Beşiktaş yönetimi ve teknik direktör Sergen Yalçın arasında yapılan toplantıda başarılı teknik adam takımda düşünmediği isimleri iletti.

Beşiktaş atağa kalktı! Galatasaray'ın gözdesine kanca

Birçok isimle yollarını ayıracak olan siyah-beyazlılarda yaz transfer dönemi için ilk etapta 4 futbolcunun ismi ön plana çıktı.


Beşiktaş atağa kalktı! Galatasaray'ın gözdesine kanca

İLK BOMBA N'SAKALA!
Sezon sonunda Rebocho'nun kiralık kontratının bitip Fransa'ya dönecek olmasıyla birlikte takımın bir diğer sol beki Caner Erkin'in de sözleşmesinin bitecek olmasını göz önünde bulunduran Beşiktaş, transferde ilk hedefi bu bölge olarak belirlemişti.

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