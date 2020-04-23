Beşiktaş atağa kalktı! Galatasaray'ın gözdesine kanca
Teknik direktör Sergen Yalçın'la yeni sezonun transfer hedeflerini belirleyen Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Birçok futbolcuyla yollarını ayırmayı planlayan siyah-beyazlılar transferde 4 ismin peşine düştü. Öyle ki bu futbolculardan biri de Galatasaray'ın transfer gözdesi konumunda bulunuyor. İşte gündem yaratan transfer operasyonunun detayları...
23 Nisan 2020 Perşembe 13:04
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Beşiktaş transferde atağa kalktı. İç transferde Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba ile masaya oturmaya hazırlanan Beşiktaş yönetimi, takviyeler için de planlarını yapıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yaz transfer döneminde yerli isimlere ağırlık verme kararı alan siyah-beyazlılar, hamlelerini yapmaya hazırlanıyor.
Beşiktaş yönetimi ve teknik direktör Sergen Yalçın arasında yapılan toplantıda başarılı teknik adam takımda düşünmediği isimleri iletti.
Birçok isimle yollarını ayıracak olan siyah-beyazlılarda yaz transfer dönemi için ilk etapta 4 futbolcunun ismi ön plana çıktı.
İLK BOMBA N'SAKALA! Sezon sonunda Rebocho'nun kiralık kontratının bitip Fransa'ya dönecek olmasıyla birlikte takımın bir diğer sol beki Caner Erkin'in de sözleşmesinin bitecek olmasını göz önünde bulunduran Beşiktaş, transferde ilk hedefi bu bölge olarak belirlemişti.