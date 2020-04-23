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Beşiktaş atağa kalktı! Galatasaray'ın gözdesine kanca

Teknik direktör Sergen Yalçın'la yeni sezonun transfer hedeflerini belirleyen Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Birçok futbolcuyla yollarını ayırmayı planlayan siyah-beyazlılar transferde 4 ismin peşine düştü. Öyle ki bu futbolculardan biri de Galatasaray'ın transfer gözdesi konumunda bulunuyor. İşte gündem yaratan transfer operasyonunun detayları...

23 Nisan 2020 Perşembe 13:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





