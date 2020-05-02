Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için gece gündüz çalışan Beşiktaş'a Mısırlı futbolcusu Elneny'den iyi haber geldi. Tüm takımdan yüzde 30'luk maaş indirim talep eden Arsenal yönetiminin, gelecek sezon takımda düşünmediği yıldız ismi 1 yıl daha Beşiktaş'a kiralayabileceği öğrenildi.
Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için gece gündüz çalışan Beşiktaş'a Mısırlı futbolcusu Elneny'den iyi haber geldi. Siyah-beyazlıların takımda tutmak istemesine rağmen yüksek maliyeti nedeniyle elde tutamayacağı oyuncuya Arsenal'den yol göründü.
KRİTİK TARİH 31 MAYIS
Tüm takımdan yüzde 30'luk maaş indirim talep eden Arsenal yönetimi Mısırlı oyuncuyu gelecek sezon takımda düşünmüyor. Eğer iyi bir teklif gelirse satmaya karar verdi. Ancak pandemi krizi nedeniyle İngiliz ekibine herhangi bir teklif yok. Menajer Alaa Nazmi, 31 Mayıs'a kadar Arsenal'ın istediği teklifi alamazsa tecrübeli orta saha oyuncusunun Beşiktaş'ta 1 yıl daha kalabileceği bilgisini verdi.
- 2.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'a Elneny müjdesi! Arsenal... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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