Elneny Beşiktaş'ta kalacak mı? Menajeri açıkladı
Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Mısırlı yıldız için menajer Ömer Uzun, "Gerek teknik heyet gerekse Beşiktaş, Elneny'yi bir sezon daha tutmak istiyor" dedi.
Siyah-beyazlılarda kiralık olarak forma giyen Elneny için menajer Ömer Uzun'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Sezon başında Arsenal'den Elneny'i kiralama bedeli olmadan Beşiktaş'a getirdiklerini, siyah-beyazlı kulübün ve teknik heyetin Mısırlı oyuncuyu 1 sezon daha takımda tutmak istediğini vurgulayan Uzun, şu ifadeleri kullandı:
"ŞU AN RESMİ BİR GÖRÜŞME YAPMADIK"
"Elneny geçen sene kiralık bedeli verilmeden gelen bir isim. Çok kaliteli bir oyuncu. Şu ana kadar resmi bir görüşme yapamadık ancak şunu biliyorum ki gerek teknik heyet gerek Beşiktaş kulübü, Elneny'i bir sezon daha takımda tutmak istiyor. İşler biraz daha netleştikten sonra da Arsenal ile de oyuncunun gelecek sezon planlamasıyla ilgili bir takım görüşmeler yapılacaktır. Elneny, son derece profesyonel, iyi bir oyuncu. Zaten bu dönemde de yaptığı katkı ile de bunu herkese kanıtlamış oldu."
- 24.4.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Elneny Beşiktaş'ta kalacak mı? Menajeri açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.