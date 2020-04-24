Elneny Beşiktaş'ta kalacak mı? Menajeri açıkladı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
24 Nisan 2020, Cuma
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Elneny 'ta kalacak mı? Menajeri açıkladı

Elneny Beşiktaş'ta kalacak mı? Menajeri açıkladı

'ta kiralık olarak forma giyen Mısırlı yıldız için menajer , "Gerek teknik heyet gerekse Beşiktaş, Elneny'yi bir sezon daha tutmak istiyor" dedi.

Siyah-beyazlılarda kiralık olarak forma giyen Elneny için menajer 'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Sezon başında 'den Elneny'i kiralama bedeli olmadan 'a getirdiklerini, siyah-beyazlı kulübün ve teknik heyetin Mısırlı oyuncuyu 1 sezon daha takımda tutmak istediğini vurgulayan Uzun, şu ifadeleri kullandı:

"ŞU AN RESMİ BİR GÖRÜŞME YAPMADIK"

"Elneny geçen sene kiralık bedeli verilmeden gelen bir isim. Çok kaliteli bir oyuncu. Şu ana kadar resmi bir görüşme yapamadık ancak şunu biliyorum ki gerek teknik heyet gerek Beşiktaş kulübü, Elneny'i bir sezon daha takımda tutmak istiyor. İşler biraz daha netleştikten sonra da Arsenal ile de oyuncunun gelecek sezon planlamasıyla ilgili bir takım görüşmeler yapılacaktır. Elneny, son derece profesyonel, iyi bir oyuncu. Zaten bu dönemde de yaptığı katkı ile de bunu herkese kanıtlamış oldu."

  1. 24.4.2020
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