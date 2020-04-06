En ön saftayız

Beşıktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Milli Dayanışma Kampanyası'na yapılan bağış ve personel ödemeleriyle ilgili açıklamalar yaptı. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklama şöyle: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nı yürekten desteklediğimizi belirtmiştik. Kuruluş tarihimize ithafen 1 milyon 903 bin Türk Lirası bağışladık. Halkın takımı olarak devletimiz ve milletimiz için elimizden geleni yapmaya hazırız. Vatani görevlerimizi ön saflarda ifa edeceğiz. Personellerimizin, geçmişte görev yapmış olan yönetim kurulunun döneminden kalan alacakları var. Biz, çalışanlarımızın geçmişten kalan mağduriyetlerini de gidermek için gece gündüz kalıcı çözümler aramaya devam ediyoruz. Beşiktaş, sarsılmaz bir bütündür.

YÜKSEK MAAŞLI PERSONELE REVİZYON

Yönetım, son günlerde maaşların gecikmesinden dolayı tepki çekmişti. Özellikle yüksek maaşlı personelin maaşlarında revizyona gitme kararı alındı. Kulüp personeline geçtiğimiz günlerde Aralık 2019 maaşlarının yarısı ödenmişti. Personelin şu anda kulüpten 3 ay maaş alacağı kaldı, amatör şube çalışanlarının ise 4 aylık alacağı var.

YÜKSEK MAAŞA SON

Mevcut borçları ödemekte sıkıntı çeken yönetim, amatör şubelerle ilgili radikal kararlar alma arifesinde. Yöneticilerin, "Yüksek maaşlarla oynayan sporcularla yolları ayıracağız. Amatör ruhla oynayan takımlar kurmak istiyoruz. En azından maaşları düzgün bir şekilde yatırılan branşlar kuracağız" dedikleri bildirildi.