En ön saftayız
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, halkın takımı olarak devletin ve milletin yanında olduklarını söyledi ve “Vatani görevimizi en ön safta ifa edeceğiz” dedi.
Beşıktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Milli Dayanışma Kampanyası'na yapılan bağış ve personel ödemeleriyle ilgili açıklamalar yaptı. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklama şöyle: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nı yürekten desteklediğimizi belirtmiştik. Kuruluş tarihimize ithafen 1 milyon 903 bin Türk Lirası bağışladık. Halkın takımı olarak devletimiz ve milletimiz için elimizden geleni yapmaya hazırız. Vatani görevlerimizi ön saflarda ifa edeceğiz. Personellerimizin, geçmişte görev yapmış olan yönetim kurulunun döneminden kalan alacakları var. Biz, çalışanlarımızın geçmişten kalan mağduriyetlerini de gidermek için gece gündüz kalıcı çözümler aramaya devam ediyoruz. Beşiktaş, sarsılmaz bir bütündür.
YÜKSEK MAAŞLI PERSONELE REVİZYON
Yönetım, son günlerde maaşların gecikmesinden dolayı tepki çekmişti. Özellikle yüksek maaşlı personelin maaşlarında revizyona gitme kararı alındı. Kulüp personeline geçtiğimiz günlerde Aralık 2019 maaşlarının yarısı ödenmişti. Personelin şu anda kulüpten 3 ay maaş alacağı kaldı, amatör şube çalışanlarının ise 4 aylık alacağı var.
YÜKSEK MAAŞA SON
Mevcut borçları ödemekte sıkıntı çeken yönetim, amatör şubelerle ilgili radikal kararlar alma arifesinde. Yöneticilerin, "Yüksek maaşlarla oynayan sporcularla yolları ayıracağız. Amatör ruhla oynayan takımlar kurmak istiyoruz. En azından maaşları düzgün bir şekilde yatırılan branşlar kuracağız" dedikleri bildirildi.
- 6.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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