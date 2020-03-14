Anderson Talisca'dan Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran yorum!
Beşiktaş'ın Galatasaray'la oynayacağı dev derbi öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma eski futbolcusu Anderson Talisca'dan cevap geldi. Talisca, siyah beyazlı camiaya gönderdiği mesajı kısa süre sonra sildi. İşte o paylaşım...
Beşiktaş, yarın (15 Mart Pazar günü) Galatasaray'la oynayacağı derbi maç öncesi sosyal medya hesabından Anderson Talisca'nın gol attığı ve siyah-beyazlıların 1-0 kazandığı 2016/2017 sezonundaki derbiye gönderme yapan bir paylaşımda bulundu.
Siyah beyazlıların Galatasaray deplasmanında art arda aldığı galibiyetlerden anları paylaşan Beşiktaş'ın son gönderisine Anderson Talisca'dan cevap geldi.
ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ
Instagram üzerinden Beşiktaş'ın paylaşımına Talisca; "Sizi seviyorum, yakında döneceğim" yorumunda bulundu.
Brezilyalı futbolcu bu yorumunu kısa süre sonra sildi.
- 15.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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