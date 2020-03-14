Anderson Talisca'dan Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran yorum! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
14 Mart 2020, Cumartesi
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Anderson 'dan Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran yorum!

Anderson Talisca'dan Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran yorum!

'ın 'la oynayacağı dev derbi öncesi hesabından yaptığı paylaşıma eski futbolcusu Anderson 'dan cevap geldi. Talisca, siyah beyazlı camiaya gönderdiği mesajı kısa süre sonra sildi. İşte o paylaşım...

, yarın (15 Mart Pazar günü) 'la oynayacağı derbi maç öncesi hesabından Anderson 'nın gol attığı ve siyah-beyazlıların 1-0 kazandığı 2016/2017 sezonundaki derbiye gönderme yapan bir paylaşımda bulundu.

Siyah beyazlıların Galatasaray deplasmanında art arda aldığı galibiyetlerden anları paylaşan Beşiktaş'ın son gönderisine Anderson Talisca'dan cevap geldi.

ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ

üzerinden Beşiktaş'ın paylaşımına Talisca; "Sizi seviyorum, yakında döneceğim" yorumunda bulundu.

Brezilyalı futbolcu bu yorumunu kısa süre sonra sildi.

  1. 15.03.2020
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