Oğuzhan Özyakup 1 yıl daha kiralanıyor - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
12 Mart 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Oğuzhan Özyakup 1 yıl daha kiralanıyor

1 yıl daha kiralanıyor

Oğuzhan Özyakup 1 yıl daha kiralanıyor

’ın sezon sonuna kadar Feyenoord’a kiraladığı ’un bir yıl daha temsilcisinde forma giymesi gündemde.

'ın sezon sonuna kadar Feyenoord'a kiraladığı 'un bir yıl daha temsilcisinde forma giymesi gündemde. Hollanda basınında çıkan haberlere göre; Feyenoord, Oğuzhan Özyakup'u gelecek sezon için de kiralamak istiyor. Orkun Kökçü'nün ayrılma ihtimali yüksek olması uzatmanın önemli nedenlerinden biri. Oğuzhan'ın Beşiktaş'la mukavelesi 2022'ye kadar sürüyor.
  1. 12.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Oğuzhan Özyakup 1 yıl daha kiralanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN