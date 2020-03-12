Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı! Dorukhan Toköz... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
12 Mart 2020, Perşembe
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Haberler Beşiktaş Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı! Dorukhan Toköz...

taktik ve kondisyon çalıştı! ...

Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı! Dorukhan Toköz...

, 'in 26'ncı haftasında ile pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mart başında takımla birlikte çalışmalara başlaması beklenen , sahada bireysel programına devam etti.

BJK 'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Siyah-beyazlılarda , sahada bireysel programına devam etti.

Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman; kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçti. İdman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Antrenman, gruplar halinde oynanan ayak tenisi ile sona erdi.

, derbi maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.

  1. 12.03.2020
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