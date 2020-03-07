Kaptan coştu bir kere
Sergen’in göreve gelmesiyle çıkışa geçen yıldız oyuncu, Ankaragücü filelerini de penaltıdan havalandırdı, ligdeki gol sayısını 11’e çıkardı.
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz fırtınası hız kesmeden devam ediyor. Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından büyük çıkış yakalayan tecrübeli oyuncu, Ankaragücü'nü de boş geçmedi. 6. dakikada Atiba'nın ceza sahasında düşürüldüğü pozisyon sonrasında hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Burak, meşin yuvarlak ile kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Bu aynı zamanda Beşiktaş'ın bu sezon attığı en erken gol oldu.
DURDURULAMIYOR
Burak Yılmaz ligde oynadığı son 7 maçta 7 gole katkı sağladı. Tecrübeli oyuncu bu süreçte 6 gol atarken 1 de asist gerçekleştirdi. Göztepe, Rizespor, Gaziantep, Alanyaspor (2 gol) ve Ankaragücü maçlarında ağları sarsan Burak, 2-2'lik Trabzonspor maçında ise asist yaptı. Siyah-beyazlı santrfor bu süreçte sadece Başakşehir maçını boş geçti. Burak ligin ilk yarısında sadece 4 maçta gol atabilmişti. Burak Yılmaz'ın performansı Cenk Tosun'un sakatlığı sonrası A Milli Takım için de umut oldu.
HAKEME SİNİRLENDİ
Burak, maçın 14. dakikasında hakem Arda Kardeşler topun önüne geçince çıldırdı. Tecrübeli oyuncu, rakip savunmadan dönen topu kaleye şutlayacakken Kardeşler top ile Burak'ın arasına girdi. Pozisyonu bozulan golcü oyuncu vuruşu auta gidince hakeme tepki gösterdi. Arda Kardeşler özür dileyince, olay tatlıya bağlandı.
- 7.3.2020
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Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Kaptan coştu bir kere haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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