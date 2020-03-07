Kaptan coştu bir kere

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz fırtınası hız kesmeden devam ediyor. Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından büyük çıkış yakalayan tecrübeli oyuncu, Ankaragücü'nü de boş geçmedi. 6. dakikada Atiba'nın ceza sahasında düşürüldüğü pozisyon sonrasında hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Burak, meşin yuvarlak ile kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Bu aynı zamanda Beşiktaş'ın bu sezon attığı en erken gol oldu.



DURDURULAMIYOR

Burak Yılmaz ligde oynadığı son 7 maçta 7 gole katkı sağladı. Tecrübeli oyuncu bu süreçte 6 gol atarken 1 de asist gerçekleştirdi. Göztepe, Rizespor, Gaziantep, Alanyaspor (2 gol) ve Ankaragücü maçlarında ağları sarsan Burak, 2-2'lik Trabzonspor maçında ise asist yaptı. Siyah-beyazlı santrfor bu süreçte sadece Başakşehir maçını boş geçti. Burak ligin ilk yarısında sadece 4 maçta gol atabilmişti. Burak Yılmaz'ın performansı Cenk Tosun'un sakatlığı sonrası A Milli Takım için de umut oldu.



HAKEME SİNİRLENDİ

Burak, maçın 14. dakikasında hakem Arda Kardeşler topun önüne geçince çıldırdı. Tecrübeli oyuncu, rakip savunmadan dönen topu kaleye şutlayacakken Kardeşler top ile Burak'ın arasına girdi. Pozisyonu bozulan golcü oyuncu vuruşu auta gidince hakeme tepki gösterdi. Arda Kardeşler özür dileyince, olay tatlıya bağlandı.