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07 Mart 2020, Cumartesi
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Kaptan coştu bir kere

Kaptan coştu bir kere

Sergen’in göreve gelmesiyle çıkışa geçen yıldız oyuncu, filelerini de penaltıdan havalandırdı, ligdeki gol sayısını 11’e çıkardı.

'ta fırtınası hız kesmeden devam ediyor. 'ın teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından büyük çıkış yakalayan tecrübeli oyuncu, 'nü de boş geçmedi. 6. dakikada Atiba'nın ceza sahasında düşürüldüğü pozisyon sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Burak, meşin yuvarlak ile kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Bu aynı zamanda Beşiktaş'ın bu sezon attığı en erken gol oldu.

DURDURULAMIYOR
Burak Yılmaz ligde oynadığı son 7 maçta 7 gole katkı sağladı. Tecrübeli oyuncu bu süreçte 6 gol atarken 1 de asist gerçekleştirdi. , Rizespor, , (2 gol) ve Ankaragücü maçlarında ağları sarsan Burak, 2-2'lik maçında ise asist yaptı. Siyah-beyazlı santrfor bu süreçte sadece maçını boş geçti. Burak ligin ilk yarısında sadece 4 maçta gol atabilmişti. Burak Yılmaz'ın performansı 'un sakatlığı sonrası A için de umut oldu.

HAKEME SİNİRLENDİ
Burak, maçın 14. dakikasında hakem Arda Kardeşler topun önüne geçince çıldırdı. Tecrübeli oyuncu, rakip savunmadan dönen topu kaleye şutlayacakken Kardeşler top ile Burak'ın arasına girdi. Pozisyonu bozulan golcü oyuncu vuruşu auta gidince hakeme tepki gösterdi. Arda Kardeşler özür dileyince, olay tatlıya bağlandı.

  1. 7.3.2020
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