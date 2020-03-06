Erman Toroğlu: Maçın başında Vida'nın eline çarpan top penaltı
Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş - Ankaragücü karşılaşmasıyla başladı. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlı ekip 2-1 kazandı. Karşılaşma sonrası A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Toroğlu, "Maçın başında Vida'nın eline çarpan top penaltı." ifadelerini kullandı.
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