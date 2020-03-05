Kara Kartal’da keyifler yerinde
Beşıktaş Süper Lig’in 25. haftasında MKE A.Gücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Beşıktaş Süper Lig'in 25. haftasında MKE A.Gücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saat sürdü. Antrenmana bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz ile tedavisi süren Gökhan katılmadı. Teknik direktör Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik ağırlıklı gerçekleşti.
- 5.3.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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