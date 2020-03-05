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05 Mart 2020, Perşembe
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’da keyifler yerinde

Kara Kartal’da keyifler yerinde

Beşıktaş ’in 25. haftasında A.Gücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşıktaş 'in 25. haftasında A.Gücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saat sürdü. Antrenmana bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz ile tedavisi süren Gökhan katılmadı. Teknik direktör Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik ağırlıklı gerçekleşti.
  1. 5.3.2020
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