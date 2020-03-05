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05 Mart 2020, Perşembe
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’ı reddetti

Küçük Ronaldo Beşiktaş’ı reddetti

Nıjerya basınındaki haberlere göre Türk takımları, ’nda forması giyen ve “” lakabıyla dikkatleri üzerine çeken ’nin peşine düştü.

Nıjerya basınındaki haberlere göre Türk takımları, 'nda forması giyen ve "" lakabıyla dikkatleri üzerine çeken 'nin peşine düştü. Nijerya'nın büyük yeteneklerinden biri olan Olawale'nin menajeri önemli açıklamada bulundu. Olawale için teklifte bulunan takımlardan birinin de olduğu bildirildi. Ancak Olawale'nin haklarını elinde bulunduran Triple 44 FC, bu teklifi 'düşük' bulduğu için reddetti.
  1. 5.3.2020
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