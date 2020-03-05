Ankaragücü maçı Arda Kardeşler’in

Süper ligin 25. haftasında yarın akşam saat 20.00 Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş-MKE Ankaragücü mücadelesini Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Koray Gençerler. Arda Kardeşler, bu sezon Kara Kartal'ın 3'üncü maçında düdük çalacak. Siyah-beyazlılar, Arda Kardeşler'in yönettiği 2 maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı.

BİLETLER SATIŞTA

Beşıktaş Sompo Sigorta, ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında ezeli rakibi F.Bahçe Beko'yu konuk edecek. BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, 8 Mart Pazar günü saat 15.15'te başlayacak. Karşılaşmanın biletleri 20 ile 50 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.

