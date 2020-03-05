Önce istikrar
Zinedine Zidane’ın “İstikrarlı iyi oyun gelirse, gol kendiliğinden gelir” sözünü benimseyen Sergen, “İyi oyun golü de, galibiyeti de, seyirciyi de getirir” dedi.
Beşıktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kartal'ı yeniden yüksekten uçurmak için adım adım ilerleyeceklerini ifade etti. 47 yaşındaki çalıştırıcının gözü gelecek sezon için "atanı ve tutanı" iyi olan bir Beşiktaş yaratmak. Bu sezonu eldeki oyuncular la bitirmek zorunda olduğunu bilen Sergen, Real Madrid teknik direktörü Zidane'ın, "Gol amaç değil, araçtır. Bizim amacımız iyi oyun. İstikrarlı iyi oyun gelirse, gol de kendiliğinden gelir" sözlerini kendisine uyarlamış durumda.
ÇOK ÇALIŞMAMIZ GEREK
Yönetım eldeki imkanlar ölçüsünde en iyi oyuncuları, başarılı teknik direktörün eline vermek için çalışıyor. Her maçtan önce oyuncularına, "İyi oynayalım. Gol de, galibiyet de, seyirci de gelecek" diyen Sergen'in Beşiktaş'ın oynadığı hücum futbolundan vazgeçmeye niyeti olmadı ğı biliniyor. Başarılı teknik adam, "Gol atmadan maç kazanılmıyor ama gol de iyi futbolla atılıyor. Sabırlı olmak ve çok çalışmak bizi yeniden yükseklere taşıyacak" ifadelerini kullandı.
- 5.3.2020
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