Ljajic gidebilir! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
05 Mart 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Ljajic gidebilir!

Ljajic gidebilir!

Ljajic gidebilir!

Ljajıc’ın macerası sezon sonunda noktalanacak gibi görünüyor. Bu sezon bir türlü beklenen performansı gösteremeyen 28 yaşındaki Sırp oyuncu için, da “Gidebilir” raporu verdi.

Ljajıc'ın macerası sezon sonunda noktalanacak gibi görünüyor. Bu sezon bir türlü beklenen performansı gösteremeyen 28 yaşındaki Sırp oyuncu için, da "Gidebilir" raporu verdi. İtalyan kulüplerinin radarında olan yıldız oyuncunun satışından 5 milyon euro'luk gelir hedefleniyor.
  1. 5.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ljajic gidebilir! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN