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27 Şubat 2020, Perşembe
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Dişi Kartallar Madrid’e karşı

Dişi Kartallar Madrid’e karşı

8 Mart dolayısıyla düzenlenecek 'nda Beşiktaş , 'nın Takımı ile karşı karşıya gelecek.

8 Mart dolayısıyla düzenlenecek 'nda Beşiktaş , 'nın Takımı ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak müsabaka, 7 Mart Cumartesi saat 17.00'de başlayacak. Maça girişler ücretsiz olacak. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy maçla ilgili "Kadınların her alanda seslerini duyurabildikleri ve daha eşit imkanlara sahip oldukları bir dünyayı destekliyoruz" açıklamasını yaptı.
  1. 27.2.2020
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