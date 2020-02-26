'Beşiktaş ile anlaşmıştım...'
İtalya'da Pescara’nın teknik direktörlüğünü yapan Nicola Legrottaglie, 2007’de Juventus’ta oynadığı dönemde Beşiktaş’ın kapısından döndüğünü söyledi.
Il Centro'ya röportaj veren Legrottaglie, "Beşiktaş'a imza attım ve transfer için her şey tamamdı. Sonra Tanrı'ya benim için en iyi rotayı göstermesini diledim. Birkaç gün sonra yönetici beni çağırdı ve, 'Nicholas, her şeyi durdur' dedi ve Juve'de kaldım" diye konuştu.
- 26.2.2020
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