'Beşiktaş ile anlaşmıştım...'

Il Centro'ya röportaj veren Legrottaglie, "Beşiktaş'a imza attım ve transfer için her şey tamamdı. Sonra Tanrı'ya benim için en iyi rotayı göstermesini diledim. Birkaç gün sonra yönetici beni çağırdı ve, 'Nicholas, her şeyi durdur' dedi ve Juve'de kaldım" diye konuştu.

