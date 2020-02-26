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26 Şubat 2020, Çarşamba
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' ile anlaşmıştım...'

'Beşiktaş ile anlaşmıştım...'

'da Pescara’nın teknik direktörlüğünü yapan Nicola Legrottaglie, 2007’de ’ta oynadığı dönemde ’ın kapısından döndüğünü söyledi.

Il Centro'ya röportaj veren Legrottaglie, "'a imza attım ve transfer için her şey tamamdı. Sonra Tanrı'ya benim için en iyi rotayı göstermesini diledim. Birkaç gün sonra yönetici beni çağırdı ve, 'Nicholas, her şeyi durdur' dedi ve Juve'de kaldım" diye konuştu.

  1. 26.2.2020
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