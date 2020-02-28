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28 Şubat 2020, Cuma
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Alanyaspor-Beşiktaş maçından dikkat çeken kareler

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan 24. haftanın açılış maçı öncesi, Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen askerler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Türk bayraklarıyla tribünde yer alan taraftarlar da sık sık "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde sloganı attı. Maç öncesi statta mehter marşı çalındı. Aytemiz Alanyaspor taraftarları, üzerinde "Gök girsin, kızıl çıksın" yazılı büyük Türk bayrağı ile "Bir ölür bin diriliriz. Hep birlikte Türkiyeyiz" ve "Kahraman ordumuzun yanındayız" yazılı pankartlar açtı.
28 Şubat 2020 Cuma 21:13 Güncelleme: 28.02.2020 21:13
Alanyaspor-Beşiktaş maçından dikkat çeken kareler

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan maç öncesi bir dakikalık saygı duruşu yapılırken, futbolcular da sahaya "Milletimizin başı sağ olsun" pankartıyla çıktı. Aytemiz Alanyaspor'un futbolcuları kollarında Türk bayrağı olan formalar giydi.

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Alanyaspor-Beşiktaş maçından dikkat çeken kareler

Türk bayraklarıyla tribünde yer alan taraftarlar da sık sık "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde sloganı attı. Maç öncesi statta mehter marşı çalındı. Aytemiz Alanyaspor taraftarları, üzerinde "Gök girsin, kızıl çıksın" yazılı büyük Türk bayrağı ile "Bir ölür bin diriliriz. Hep birlikte Türkiyeyiz" ve "Kahraman ordumuzun yanındayız" yazılı pankartlar açtı.

Alanyaspor-Beşiktaş maçından dikkat çeken kareler

Bu arada, Beşiktaş Kulübünün sosyal medya hesaplarından, "İlk 11'imiz ve tüm camiamızla #MehmetçiğinYanındayız" notuyla bir futbol sahası silueti üzerine Beşiktaş armasında bulunan Türk bayraklı paylaşımı, kısa sürede büyük beğeni kazandı.

Alanyaspor-Beşiktaş maçından dikkat çeken kareler

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Alanyaspor-Beşiktaş maçından dikkat çeken kareler
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