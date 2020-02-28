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Alanyaspor-Beşiktaş maçından dikkat çeken kareler

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan 24. haftanın açılış maçı öncesi, Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen askerler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Türk bayraklarıyla tribünde yer alan taraftarlar da sık sık "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde sloganı attı. Maç öncesi statta mehter marşı çalındı. Aytemiz Alanyaspor taraftarları, üzerinde "Gök girsin, kızıl çıksın" yazılı büyük Türk bayrağı ile "Bir ölür bin diriliriz. Hep birlikte Türkiyeyiz" ve "Kahraman ordumuzun yanındayız" yazılı pankartlar açtı.

28 Şubat 2020 Cuma 21:13 Güncelleme: 28.02.2020 21:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





