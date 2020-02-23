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23 Şubat 2020, Pazar
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Haberler Beşiktaş Gökhan Gönül: Yazık oldu

: Yazık oldu

Gökhan Gönül: Yazık oldu

'ın yıldızı , son anlarda gelen beraberlik golüyle büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Tecrübeli futbolcu, "Çok erken bir gol yedik. İlk 15 dakika bocaladık ama kalan 75 dakikada oyunun hakimiyeti bizdeydi. İlk yarıda bir gol bulabilirdik. Soyunma odasında galibiyet sözü vermiştik. Sahaya karakter koyduk. Çok iyi mücadele ettik. Öne de geçtik ama olmadı" dedi.

REBOCHO BU KEZ KULÜBEDE
Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın son iki maçta kadroya almadığı Rebocho, dün yedekler arasındaydı. Portekizli futbolcu, en son 18. haftadaki Sivasspor maçında forma giymişti. 24 yaşındaki sol bek 25 maç oynarsa 2.5 milyon euro'ya zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor.

  1. 23.2.2020
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