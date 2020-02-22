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22 Şubat 2020, Cumartesi
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Haberler Beşiktaş Karius'tan Uğurcan yorumu

Karius: Uğurcan çok iyi kurtarışlar yaptı

Karius: Uğurcan çok iyi kurtarışlar yaptı

'ın Alman kalecisi , karşısında sezonun en iyi maçını oynadıklarını belirtirken, 'ın performansıyla ilgili de, " etmek lazım ki Uğurcan çok iyi kurtarışlar yaptı" diye konuştu.

'ın Alman kalecisi , 2-2 sona eren maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. karşısında birçok fırsattan yararlanamadıklarına değinen tecrübeli file bekçisi, meslektaşı 'dan da övgüyle bahsetti.

Karius şu ifadeleri kullandı:

"SEZONUN EN İYİ MAÇINI OYNADIK"

Belki de sezonun en iyi maçını oynadık, Yediğimiz iki golde de konsantrsayon ve dikkat eksikliği vardı. Bu sonuca inanmak gerçekten zor, 4-1, 5-1 kazanmamız gereken bir maçtı. Ancak kafamızı dik tutmalı ve performansımızı iyi analiz etmemiz gerekiyor, biz de bunu yapacağız.

"UĞURCAN ÇOK İYİ KURTARIŞLAR YAPTI"

etmek lazım ki Uğurcan çok iyi kurtarışlar yaptı. Ancak bazı pozisyonlar vardır, hücum anlamında bitirici işlerde kararlı davranırsanız, kaleciye şans bırakmazsınız, kalecinin hiçbir şansı olmaz. Bu öldürücü bir içgüdüdür.

Onların attığı gollere baktığımızda çok pozisyona girmemelerine rağmen 2 pozisyonda 2 gol attılar. İçgüdü anlamında bizden yukarıda kaldıklarını gösteriyor bu, belki de bu yüzden ligin zirvesine çıktılar.

"İLK GOLDE FAUL VAR"

İlk gol öncesinde de bir faul pozisyonu vardı. Bu sezon bu tip pozisyonlarda bizim lehimize düdük çalınmıyor, buna da değinmeden geçmeyelim.

  1. 22.02.2020
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