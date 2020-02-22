Karius: Uğurcan çok iyi kurtarışlar yaptı
Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, Trabzonspor karşısında sezonun en iyi maçını oynadıklarını belirtirken, Uğurcan Çakır'ın performansıyla ilgili de, "Kabul etmek lazım ki Uğurcan çok iyi kurtarışlar yaptı" diye konuştu.
Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, 2-2 sona eren Trabzonspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Trabzon karşısında birçok fırsattan yararlanamadıklarına değinen tecrübeli file bekçisi, meslektaşı Uğurcan Çakır'dan da övgüyle bahsetti.
Karius şu ifadeleri kullandı:
"SEZONUN EN İYİ MAÇINI OYNADIK"
Belki de sezonun en iyi maçını oynadık, Yediğimiz iki golde de konsantrsayon ve dikkat eksikliği vardı. Bu sonuca inanmak gerçekten zor, 4-1, 5-1 kazanmamız gereken bir maçtı. Ancak kafamızı dik tutmalı ve performansımızı iyi analiz etmemiz gerekiyor, biz de bunu yapacağız.
"UĞURCAN ÇOK İYİ KURTARIŞLAR YAPTI"
Kabul etmek lazım ki Uğurcan çok iyi kurtarışlar yaptı. Ancak bazı pozisyonlar vardır, hücum anlamında bitirici işlerde kararlı davranırsanız, kaleciye şans bırakmazsınız, kalecinin hiçbir şansı olmaz. Bu öldürücü bir içgüdüdür.
Onların attığı gollere baktığımızda çok pozisyona girmemelerine rağmen 2 pozisyonda 2 gol attılar. İçgüdü anlamında bizden yukarıda kaldıklarını gösteriyor bu, belki de bu yüzden ligin zirvesine çıktılar.
"İLK GOLDE FAUL VAR"
İlk gol öncesinde de bir faul pozisyonu vardı. Bu sezon bu tip pozisyonlarda bizim lehimize düdük çalınmıyor, buna da değinmeden geçmeyelim.
- 22.02.2020
-
Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
-
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
-
Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Karius: Uğurcan çok iyi kurtarışlar yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.