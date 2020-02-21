Kilit isim Uğurcan

Camianın Beşiktaş maçında en güvendiği isimlerden birisi de Uğurcan Çakır. Özellikle büyük maçlarda harika oynayan genç file bekçisi, Fenerbahçe derbisinde kritik kurtarışlarıyla galibiyette önemli rol oynamıştı. Uğurcan, Beşiktaş karşısında da takım olarak tüm güçlerini sahaya koyup, 3 puanla dönmek istediklerini belirtti.