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21 Şubat 2020, Cuma
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Kilit isim Uğurcan

Kilit isim Uğurcan

Camianın maçında en güvendiği isimlerden birisi de . Özellikle büyük maçlarda harika oynayan genç file bekçisi, derbisinde kritik kurtarışlarıyla galibiyette önemli rol oynamıştı.

Camianın maçında en güvendiği isimlerden birisi de . Özellikle büyük maçlarda harika oynayan genç file bekçisi, derbisinde kritik kurtarışlarıyla galibiyette önemli rol oynamıştı. Uğurcan, Beşiktaş karşısında da takım olarak tüm güçlerini sahaya koyup, 3 puanla dönmek istediklerini belirtti.

  1. 21.2.2020
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