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22 Şubat 2020, Cumartesi
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Sosa işbaşında

Sosa işbaşında

Kaptan , derbisiyle ilgili arkadaşlarıyla toplantı yaptı. Arjantinli yıldız, "'de birçok maçta kalitemizi gösterdik. Ligin en iyi oynayan takımıyız. Bunu defalarca ispatladık. 'dan da 3 puanla döneceğiz. Onlardan fazla koşmalıyız. Onlardan daha çok istemeliyiz" diye konuştu. Tangocu, arkadaşlarından da galibiyet sözü aldı.

Kaptan , derbisiyle ilgili arkadaşlarıyla toplantı yaptı. Arjantinli yıldız, "'de birçok maçta kalitemizi gösterdik. Ligin en iyi oynayan takımıyız. Bunu defalarca ispatladık. 'dan da 3 puanla döneceğiz. Onlardan fazla koşmalıyız. Onlardan daha çok istemeliyiz" diye konuştu. Tangocu, arkadaşlarından da galibiyet sözü aldı.

  1. 22.2.2020
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