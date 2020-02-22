Sosa işbaşında

Kaptan Jose Sosa, Beşiktaş derbisiyle ilgili arkadaşlarıyla toplantı yaptı. Arjantinli yıldız, "Süper Lig'de birçok maçta kalitemizi gösterdik. Ligin en iyi oynayan takımıyız. Bunu defalarca ispatladık. İstanbul'dan da 3 puanla döneceğiz. Onlardan fazla koşmalıyız. Onlardan daha çok istemeliyiz" diye konuştu. Tangocu, arkadaşlarından da galibiyet sözü aldı.