Sergen Yalçın - Trabzonspor: 3-3 - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
22 Şubat 2020, Cumartesi
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Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın - Trabzonspor: 3-3

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Sergen Yalçın - Trabzonspor: 3-3

’a karşı 3 galibiyeti bulunan 4. zaferini ’ın başında almak istiyor

Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada sahasında güçlü rakibi 'u ağırlayacak olan siyah-beyazlılarda, tek hedef 3 puan. Kariyerinde ile beraber 8 farklı takım çalıştıran 'ın Trabzonspor karnesi orta... 48 yaşındaki teknik adam daha önce çalıştırdığı 4 farklı takımla Trabzonspor'a karşı 6'sı ligde 1'i ise kupada olmak üzere 7 karşılaşmaya çıktı. Sergen Yalçın bu maçlarda 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı takımlarla çıktığı Trabzonspor mücadelelerinde en az iki gol olması ise dikkat çeken bir başka nokta. Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı takımlar Bordo-mavililerle oynadığı maçlarda 11 gol kaydederken Trabzonspor ise 12 golle karşılık verdi.

YALÇIN'IN TRABZONSPOR'A KARŞI ÇIKTIĞI MAÇLAR

Trabzonspor 0-2 Alanyaspor
Trabzonspor 2-3 (Kupa)
3-2 Trabzonspor
Trabzonspor 2-1 Y. Malatyaspor
Sivasspor 0-2 Trabzonspor
Trabzonspor 3-1 Sivasspor
Sivasspor 1-1 Trabzonspor
  1. 22.2.2020
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