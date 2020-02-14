TFF, Beşiktaş'ın Göztepe maçının tekrarı için yaptığı başvuruyu kural hatası olmadığı gerekçesiyle reddetti. Bu karar üzerine siyah-beyazlı yönetim resmi siteden, içerisinde çok sert ifadeler bulunan şu açıklamayı yaptı: "TFF ve MHK anlam veremediğimiz şekilde bu konu ile ilgili karar alma sürecini uzatmış ve futboldan popülarite anlamında nemalanan TFF yöneticileri kendi çıkarlarını düşünmüş, yeniden bu kirli düzenin kurallarına biat etmiştir. Türk futbolu karanlık bir uçuruma doğru sürüklenmeye devam etmektedir. Federasyon ve MHK kuralları bilmeyen hakemini korumuş, futbolumuzu kirleten bu düzenin devamı için Beşiktaş camiasını karşısına almayı tercih etmiştir. Bu karar diğer hakemlere de oyunu #KuralınaGöre yönetmeseniz de olur mesajını vermiştir. Futbol tüm dünyada gelişimini hızla sürdürürken, ülkemizdeki ahbap-çavuş ilişkilerinin yarattığı futboldaki adaletsizlikten utanç duyuyoruz. Beşiktaş, bu oyunun bir parçası olmayacak ve oyunu bembeyaz çizgiler ile çizilmiş sahada, #KuralınaGöre oynatmayı beceremeyenleri korumaya devam edenlere karşı daima dik duracaktır. Beşiktaş bir bütün halinde elde edeceği başarılarla önünün kesilemeyeceğini herkese gösterecektir."

TAHKİM'E GİDECEĞİZ!

Beşiktaşlı yönetici Kemal Erdoğan, TFF'nin kural hatası olmadığına karar vermesinin ardından değerlendirme yaptı. Erdoğan, "Var olan kural hatası, yok sayılamaz. Kişi ve takıma bakmadan kuralları uygulamaları gerekir. Oyunu kuralına göre oynamalıyız. IFAB ve MHK raporlarını aldıktan sonra tahkimde kendimizi savunacağız. Tahkim kararına göre, başka yollara gitmemiz gerekiyorsa, ona da karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.