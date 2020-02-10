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10 Şubat 2020, Pazartesi
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‘Dükkanı kapatırız!’

‘Dükkanı kapatırız!’

İlk yarısı golsüz biten maçının ilk devre arasında 'ın motivasyon konuşması ortaya çıktı.

İlk yarısı golsüz biten maçının ilk devre arasında 'ın motivasyon konuşması ortaya çıktı. 47 yaşındaki hocanın "Hiç kredimiz yok. Bunu maçtan önce konuşmuştuk. Ya bu gece kazanırız, ya da dükkanı kapatıp gideriz" sözlerini kullandığı bildirildi. Takım ikinci yarıda 3 gol attı.

  1. 10.2.2020
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