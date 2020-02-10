‘Dükkanı kapatırız!’

İlk yarısı golsüz biten Gaziantep maçının ilk devre arasında Sergen Yalçın'ın motivasyon konuşması ortaya çıktı. 47 yaşındaki hocanın "Hiç kredimiz yok. Bunu maçtan önce konuşmuştuk. Ya bu gece kazanırız, ya da dükkanı kapatıp gideriz" sözlerini kullandığı bildirildi. Takım ikinci yarıda 3 gol attı.