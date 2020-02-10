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10 Şubat 2020, Pazartesi
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Kralın hiç boşu kalmadı

Kralın hiç boşu kalmadı

Farklı kazanılan kaydeden , 'de boş bırakmadı!

Farklı kazanılan FK karşılaşmasında penaltıdan takımın ilk golünü kaydeden , 'de boş bırakmadı! Gaizantep filelerini havalandıran usta krampon böylece, şu an Süper Lig'de yer alan 18 takıma da gol atmış oldu. Öte yandan aynı Burak Yılmaz, Gaziantep FK karşısında bu sezon Süper Lig'de en fazla ofsayt bayrağına yakalandığı maçı oynadı. 4 kez ofsaytta kaldı.

  1. 10.2.2020
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