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30 Ocak 2020, Perşembe
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Zorlu süreci başlıyor

Zorlu süreci başlıyor

, 'ın başında zorlu bir görev yürütecek. Sezon başından beri kötü performansı ile dikkati çeken Beşiktaş, ligdeki 19 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetin ardından topladığı 30 puanla lider 'un 11 puan gerisinde bulunuyor.

, 'ın başında zorlu bir görev yürütecek. Sezon başından beri kötü performansı ile dikkati çeken Beşiktaş, ligdeki 19 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetin ardından topladığı 30 puanla lider 'un 11 puan gerisinde bulunuyor. Avrupa Ligi ve 'ndan elenen Beşiktaş, bu sezonki 29 resmi maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 15 yenilgi aldı. Kötü savunmasıyla dikkati çeken siyah-beyazlı ekip, 42 gol atıp 49 gol yedi.
  1. 30.1.2020
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