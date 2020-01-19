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19 Ocak 2020, Pazar
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’e çifte talip

Victor Ruiz’e çifte talip

'ın yıldızı 'e talip var. Harcama limitinden dolayı yapamayan Beşiktaş, İspanyol oyuncuyu satarak yaşadığı probleme çözüm sağlayabilmeyi planlıyor.

'ın yıldızı 'e talip var. Harcama limitinden dolayı yapamayan Beşiktaş, İspanyol oyuncuyu satarak yaşadığı probleme çözüm sağlayabilmeyi planlıyor. Sezon başında 3 milyon euro'ya transfer edilen ve yıllık 1,8 milyon euro ücreti olan 30 yaşındaki oyuncu için ile Celta Vigo devreye girmiş durumda. 'nın da bu konuda, "Vida'nın dışında elimde Roco ve Necip de var. Cazip bir teklif gelirse gönderebiliriz" yorumunu yaptığı öğrenildi.
  1. 19.1.2020
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