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14 Ocak 2020, Salı
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Dalgakıran’dan çarpıcı paylaşım

Dalgakıran’dan çarpıcı paylaşım

 İkinci Başkanı hesabından yaptığı açıklama ile son dönemde yaşananlarla ilgili tepkisini ortaya koydu ve sistem eleştirisini yineledi.

İkinci Başkanı hesabından yaptığı açıklama ile son dönemde yaşananlarla ilgili tepkisini ortaya koydu ve sistem eleştirisini yineledi. Siyah-beyazlı yönetici, "Kurallara uyanın kaybettiği yerde, kuralsızlığı tercih ederek bozuk düzenin parçası olmak yerine, adil kuralların oluşturulup herkesin ona uymasının sağlandığı bir düzeni kurmaya çalışmak zor ama doğru ve ahlaki olan yoldur" ifadelerini kullandı.

  1. 14.1.2020
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