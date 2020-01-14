Dalgakıran’dan çarpıcı paylaşım
Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile son dönemde yaşananlarla ilgili tepkisini ortaya koydu ve sistem eleştirisini yineledi.
Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile son dönemde yaşananlarla ilgili tepkisini ortaya koydu ve sistem eleştirisini yineledi. Siyah-beyazlı yönetici, "Kurallara uyanın kaybettiği yerde, kuralsızlığı tercih ederek bozuk düzenin parçası olmak yerine, adil kuralların oluşturulup herkesin ona uymasının sağlandığı bir düzeni kurmaya çalışmak zor ama doğru ve ahlaki olan yoldur" ifadelerini kullandı.
- 14.1.2020
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
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Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
gururluyuz tebrikler filenin sultanları
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