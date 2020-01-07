Eldeki yıldızlara kampta özel ilgi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
07 Ocak 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Eldeki yıldızlara kampta özel ilgi

Eldeki yıldızlara kampta özel ilgi

Eldeki yıldızlara kampta özel ilgi

, ara döneminde 3 takviye istiyor. Başkan ise "Limit sorununu halledemezsek transfer yok" ifadesini kulandı. Avcı da en kötü ihtimal üzerinde duruyor. O ihtimal ise devre arasında transfer yapılmaması. Bu yüzden tecrübeli hoca; 'da Oğuzhan, Umut Nayır, ve Lens ile çok daha yakından ilgileniyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ara döneminde 3 takviye istiyor. Başkan ise "Limit sorununu halledemezsek transfer yok" ifadesini kulandı. Avcı da en kötü ihtimal üzerinde duruyor. O ihtimal ise devre arasında transfer yapılmaması. Bu yüzden tecrübeli hoca; 'da Oğuzhan, Umut Nayır, ve Lens ile çok daha yakından ilgileniyor.
  1. 7.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Eldeki yıldızlara kampta özel ilgi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN