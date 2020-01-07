Eldeki yıldızlara kampta özel ilgi
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ara transfer döneminde 3 takviye istiyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ise "Limit sorununu halledemezsek transfer yok" ifadesini kulandı. Avcı da en kötü ihtimal üzerinde duruyor. O ihtimal ise devre arasında transfer yapılmaması. Bu yüzden tecrübeli hoca; Antalya'da Oğuzhan, Umut Nayır, Tyler Boyd ve Lens ile çok daha yakından ilgileniyor.
- 7.1.2020
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ŞİMAL YILDIZI Jody Lukoki.......alın. yeni yattara olur.
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Belhanda'nın takımdaki geleceği belli oldu!
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Yorum
Gülhan Belhanda ve Cagne gibi hayal kırıklığı yaşatan futbolcular bir transfer ayıbıdır, yazık kulübün paralarını heba edenlere.
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Trabzonspor'un kamp kadrosunda altyapı sürprizi! Tam 8 isim...
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adı değmez kerem baykuş'ta ısrar edilmeli, çok iyi potansiyele sahip. TS cok kazanır
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