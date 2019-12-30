Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'ün durumu belli oldu - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
30 Aralık 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'ün durumu belli oldu

'ta 'ün durumu belli oldu

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'ün durumu belli oldu

'ta sezonun ilk yarısında geçirdiği talihsiz sakatlığın ardından bir süredir sahalardan uzak kalan 'ün dönüş tarihi belli oldu.

'ta sezon ilk yarısının en şanssız ismi olan geçirdiği ciddi sakatlığın ardından ameliyat edilmişti.

Yıldız futbolcunun son durumu taraftarlar tarafından merak ediliyordu. Genç oyuncunun sezonun ikinci yarısının 8. haftasından itibaren formasına kavuşabileceği öğrenildi.

23 yaşındaki başarılı futbolcunun tedavisinin hızla sürdüğü ifade edilirken, Dorukhan'ın planlanan tarihten önce sahalara dönme ihtimalinin yükseldiği belirtildi.

  1. 30.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'ün durumu belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN