Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'ün durumu belli oldu
Beşiktaş'ta sezonun ilk yarısında geçirdiği talihsiz sakatlığın ardından bir süredir sahalardan uzak kalan Dorukhan Toköz'ün dönüş tarihi belli oldu.
Beşiktaş'ta sezon ilk yarısının en şanssız ismi olan Dorukhan Toköz geçirdiği ciddi sakatlığın ardından ameliyat edilmişti.
Yıldız futbolcunun son durumu taraftarlar tarafından merak ediliyordu. Genç oyuncunun sezonun ikinci yarısının 8. haftasından itibaren formasına kavuşabileceği öğrenildi.
23 yaşındaki başarılı futbolcunun tedavisinin hızla sürdüğü ifade edilirken, Dorukhan'ın planlanan tarihten önce sahalara dönme ihtimalinin yükseldiği belirtildi.
- 30.12.2019
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ercisli inşallah gider
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Yorum
PRO ÖZGÜVENİ SAĞLARSA OLURR
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Toplam 2
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helsl helal olsun karakter meselesi işte..başkası lsa parayı duyup giderdi..delikanlı ahlaklı oyuncularmış..şampiyonluğu hakediyorsunuz yiğidolar
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