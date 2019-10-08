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08 Ekim 2019, Salı
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'den taraftarlara !

Dorukhan Toköz'den taraftarlara mesaj!

Dizinden ameliyat edilen Beşiktaşlı futbolcu , sosyal medya üzerinden taraftarlara bir gönderdi. Sağlıklı bir şekilde sahalara geri dönmek için elinden geleni yapacağını belirten Toköz, "İnşallah eskisinden daha iyi bir şekilde döneceğim, en azından dönmek için her şeyimi vereceğim. Sizlere bunun için veriyorum" ifadelerini kullandı.

'ın Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'la oynadığı karşılaşmada dizinden sakatlanan ve ameliyat edilen siyah-beyazlı futbolcu , sağlıklı bir şekilde sahalara dönmek için elinden gelen her şeyi yapacağı belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşan ve ameliyatının iyi geçtiğini aktaran milli futbolcu, şunları kaydetti:

"Öncelikle aileme, hocalarıma, başkanıma, yönetim kurulumuza, yakınlarıma, yanımdan ayrılmayan telefonumu susturmayan dostlarıma, doktorum Sarper Çetinkaya'ya, takım arkadaşlarıma, milli takımımıza ve futbolcu dostlarıma, ülkemizin güzel camialarına, mesaj atan güzel dileklerde bulunan, dua eden taraftarımıza ve sayısız güzel insana ayrı ayrı sonsuz teşekkür ederim. İyi ki varsınız, beni daha güçlü kılıyorsunuz, tek tek cevap veremediğim için üzgünüm. İnşallah eskisinden daha iyi bir şekilde döneceğim, en azından dönmek için her şeyimi vereceğim. Sizlere bunun için veriyorum. 'Sizin hayır sandığınızda şer, şer sandığınız şeyde hayır vardır, Allah bilir, siz bilemezsiniz' kendinize iyi bakın, görüşmek üzere."

  1. 08.10.2019
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