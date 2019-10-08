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Dorukhan Toköz gözyaşlarına hakim olamadı! Emre Belözoğlu, Cenk Tosun...
A Milli Takım teknik heyeti ve oyuncuları, Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında dizinde yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle ameliyat edilen milli futbolcu Dorukhan Toköz'e 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu. Ziyaret esnasında duygu dolu anlar yaşandı...
8 Ekim 2019 Salı 11:33
Güncelleme: 08.10.2019 11:49
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Acıbadem Fulya Hastanesi'nde gerçekleşen ziyarette, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve takım kaptanı Emre Belözoğlu, tedavisi birkaç ay sürecek 23 yaşındaki futbolcuyu teselli etti ve acil şifalar diledi.
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Dorukhan, Güneş ve Belözoğlu'nun kendisiyle yaptığı konuşma sırasında duygulandı.
Ziyaret sırasında Dorukhan gözyaşlarına hakim olmadı...