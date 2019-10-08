Dorukhan Toköz gözyaşlarına hakim olamadı! Emre Belözoğlu, Cenk Tosun... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Ekim 2019, Salı
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Haberler Galeri Dorukhan Toköz gözyaşlarına hakim olamadı! Emre Belözoğlu, Cenk Tosun...

Dorukhan Toköz gözyaşlarına hakim olamadı! Emre Belözoğlu, Cenk Tosun...

A Milli Takım teknik heyeti ve oyuncuları, Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında dizinde yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle ameliyat edilen milli futbolcu Dorukhan Toköz'e 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu. Ziyaret esnasında duygu dolu anlar yaşandı...

8 Ekim 2019 Salı 11:33 Güncelleme: 08.10.2019 11:49
Dorukhan Toköz gözyaşlarına hakim olamadı! Emre Belözoğlu, Cenk Tosun...

Acıbadem Fulya Hastanesi'nde gerçekleşen ziyarette, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve takım kaptanı Emre Belözoğlu, tedavisi birkaç ay sürecek 23 yaşındaki futbolcuyu teselli etti ve acil şifalar diledi.

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Dorukhan Toköz gözyaşlarına hakim olamadı! Emre Belözoğlu, Cenk Tosun...

Dorukhan, Güneş ve Belözoğlu'nun kendisiyle yaptığı konuşma sırasında duygulandı.

Dorukhan Toköz gözyaşlarına hakim olamadı! Emre Belözoğlu, Cenk Tosun...

Ziyaret sırasında Dorukhan gözyaşlarına hakim olmadı...

Dorukhan Toköz gözyaşlarına hakim olamadı! Emre Belözoğlu, Cenk Tosun...

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Dorukhan Toköz gözyaşlarına hakim olamadı! Emre Belözoğlu, Cenk Tosun...
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