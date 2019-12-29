Balotelli harekatı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
29 Aralık 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Balotelli harekatı

Balotelli harekatı

Balotelli harekatı

Siyah-beyazlı yönetim, Brescia kulübünün Ocak ayında elden çıkarmayı düşündüğü 29 yaşındaki santrfor için haftaya girişimlere başlayacak.

Süper Lig'in ilk yarısını Gençlerbirliği galibiyetinin ardından 30 puanla tamamlayan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. İlk yarının sona ermesiyle birlikte takıma takviye yapmak isteyen yönetim, bütçe hesabına göre kilit bir ismi kadroya katmayı hesaplıyor. Geçtiğimiz aylarda İtalya'da golcü oyuncu Mario Balotelli'nin temsilcileriyle bir araya gelen yönetici Erdal Torunoğulları, bu futbolcuyla ilgili olarak dirsek temasını sürdürüyor. İTALYA'da yaşadığı ırkçılık nedeniyle takımından ayrılmayı planlayan 29 yaşındaki golcü futbolcu, sözleşmesi gereği istediği zaman bonservisini alabilecek. Beşiktaş'ın ligin ikinci yarısı için bu oyuncuya 1.2 milyon euro ücret teklif ettiği ve Balotelli'nin de bu transfere sıcak baktığı öğrenildi. Önümüzdeki hafta yapılacak görüşmelerde şartların oluşması durumunda, Balotelli ikinci yarıda Beşiktaş forması giyecek.
  1. 29.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Balotelli harekatı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN