Balotelli harekatı

Siyah-beyazlı yönetim, Brescia kulübünün Ocak ayında elden çıkarmayı düşündüğü 29 yaşındaki santrfor için haftaya girişimlere başlayacak.

Süper Lig'in ilk yarısını Gençlerbirliği galibiyetinin ardından 30 puanla tamamlayan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. İlk yarının sona ermesiyle birlikte takıma takviye yapmak isteyen yönetim, bütçe hesabına göre kilit bir ismi kadroya katmayı hesaplıyor. Geçtiğimiz aylarda İtalya'da golcü oyuncu Mario Balotelli'nin temsilcileriyle bir araya gelen yönetici Erdal Torunoğulları, bu futbolcuyla ilgili olarak dirsek temasını sürdürüyor. İTALYA'da yaşadığı ırkçılık nedeniyle takımından ayrılmayı planlayan 29 yaşındaki golcü futbolcu, sözleşmesi gereği istediği zaman bonservisini alabilecek. Beşiktaş'ın ligin ikinci yarısı için bu oyuncuya 1.2 milyon euro ücret teklif ettiği ve Balotelli'nin de bu transfere sıcak baktığı öğrenildi. Önümüzdeki hafta yapılacak görüşmelerde şartların oluşması durumunda, Balotelli ikinci yarıda Beşiktaş forması giyecek.