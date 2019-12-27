Fedakar Oğuzhan
Başkan Ahmet Nur Çebi'nin "Sana yılda 2.4 milyon euro ödeyemeyiz, bu bizim için lüks" dediği Oğuzhan Özyakup'un feda demeye hazır olduğunu menajeri aracılığıyla kulüp yönetimine ilettiği bildirildi. Oğuzhan'ın maaşında 400 bin euro'luk bir indirime gitmeyi kabul ettiği ifade edildi.
- 27.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Beşiktaş'ta 4 oyuncu için bilet hazır! İşte o isimler...
Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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