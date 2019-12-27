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27 Aralık 2019, Cuma
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Fedakar Oğuzhan

Fedakar Oğuzhan

Başkan 'nin "Sana yılda 2.4 milyon euro ödeyemeyiz, bu bizim için lüks" dediği 'un feda demeye hazır olduğunu menajeri aracılığıyla kulüp yönetimine ilettiği bildirildi. Oğuzhan'ın maaşında 400 bin euro'luk bir indirime gitmeyi kabul ettiği ifade edildi.

Başkan 'nin "Sana yılda 2.4 milyon euro ödeyemeyiz, bu bizim için lüks" dediği 'un feda demeye hazır olduğunu menajeri aracılığıyla kulüp yönetimine ilettiği bildirildi. Oğuzhan'ın maaşında 400 bin euro'luk bir indirime gitmeyi kabul ettiği ifade edildi.
  1. 27.12.2019
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