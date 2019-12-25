6 maçta '1' gol!

Beşiktaş, Avcı yönetiminde bu sezon 6 maçı bir gol atarak tamamlayabildi. Ligdeki 3 maçta rakip fileleri havalandıramayan Beşiktaş, 3 kez ikişer, iki defa üçer gol bulurken, bir maçta 4 gol attı. Siyah-beyazlılar Güneş yönetiminde geçen sezon hücumda ilk 15 haftada 25 gol atmıştı.