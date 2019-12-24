Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku!
Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye konuk olduğu derbinin ardından sekerek stattan ayrılan Burak Yılmaz'ın durumu netlik kazandı. Siyah-beyazlı yıldız futbolcu, ligde ilk yarının son haftasında oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek...
Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği ile oynanacak maçta forma giyemeyecek. Yıldız golcü, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçının 87. dakikasında oyundan çıkmıştı.
Burak Yılmaz, Fenerbahçe Ülker Stadı'nı sekerek terk etmişti. İşte o görüntüler;
- 24.12.2019
- Güncelleme: 24.12.2019 15:29
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Zirve koşusu
Toplam 1
Yorum
T S Zirveye bence böyle koşulmaz.. çok kötü futbol psikolojimiz var..Hemen panik yapıyoruz, hem de çok gereksiz panik..Bunun bir çaresi olmalı..
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Bu sezon 3. kez kalesini kapattı
Toplam 1
Yorum
baksoy İyi ki kalede UĞURCAN var yoksa HÜSEYİN ' in rakibe verdiği gol paslarını kim kurtaracak ?
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Ahmet Ağaoğlu: Bu futbol yakışmıyor
Toplam 1
Yorum
KAĞAN KUZEYKAN İZMİR SAYIN BAŞKAN İLK YARIDA İYİ DEĞİLDİK.TAKIM YÜRÜYEREK TOP OYNUYOR.HELE İKİNCİ YARI TAKIM YERLERDE SÜRÜNÜYOR.LÜTFEN GEREĞİNİ YAPIN.
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