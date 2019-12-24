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24 Aralık 2019, Salı
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'ta şoku!

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku!

'ın 'ye konuk olduğu derbinin ardından sekerek stattan ayrılan 'ın durumu netlik kazandı. Siyah-beyazlı yıldız futbolcu, ligde ilk yarının son haftasında oynanacak maçında forma giyemeyecek...

'ın golcü futbolcusu , sakatlığı nedeniyle ile oynanacak maçta forma giyemeyecek. Yıldız golcü, ile oynanan derbi maçının 87. dakikasında oyundan çıkmıştı.

Burak Yılmaz, Fenerbahçe Ülker Stadı'nı sekerek terk etmişti. İşte o görüntüler;

Maç sonu o diyalog... Burak Yılmaz ve F.Bahçeli yönetici...

  1. 24.12.2019
  2. Güncelleme: 24.12.2019 15:29
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