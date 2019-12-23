Beşiktaş'tan Fenerbahçe derbisi sonrası toplantı kararı!

Beşiktaş'ta başta hakem kararlarına başta Burak Yılmaz olmak üzere büyük tepki gösterilirken, başkan Ahmet Nur Çebi'den flaş bir karar geldi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, derbideki hakem kararlarıyla ilgili saat 14:00'te geniş kapsamlı bir basın toplantısı düzenleme kararı aldı.

Ahmet Nur Çebi'nin tartışmalı pozisyonları tek tek göstererek, Cüneyt Çakır ve ekibi hakkında açıklama yapması bekleniyor.

"HAKEM KARARLARI FACİA"

Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldukları mücadelenin ardından konuşmuş ve başkan Çebi'nin bir açıklama yapacağını belirterek hakem yönetiminin facia olduğunu dile getirmişti.

Dalgakıran, 3 penaltı pozisyonu olduğunu belirtirken, "Hakem facialarıyla uğraşmak bizi gerdi. Başkan detaylı bir açıklama yapacak. VAR diye bir şey koyuldu, neden? Tereddütlü pozisyonlarda müdahale edip, hakemlerin hakkının yenmemesi için. Nasıl ki Fenerbahçe'nin penaltı pozisyonunda hakem pozisyonu durdurdu ve VAR'a gidip penaltıyı verdi. Bizim 3 penaltı pozisyonumuzdan birinde bile VAR'a gitmedi. 3 tane sarı kart pozisyonu var. Hakemi kötü olarak, hatalı olarak görebiliriz bir maç için ama son haftalardaki hakem faciaları için konuşacağız, bunlar hakem faciası, fiyasko. Biz Beşiktaş'ın haklarını korumak için buradayız ve bunu da muhakkak ve muhakkak koruyacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Kötü oynamış olmalarının hakem kararlarının üstünü örtemeyeceğini de belirten yönetici, "Futbol neden ilginç biliyor musunuz? Bir takım zayıf olduğu halde başka takımı yenebilir, çok güçlü bir takım kaybedebilir. Biz bu akşam kötü oynadık ama kötü oynamamızın biletini hakemler kesemez. Çok kötü oynayabiliriz ama pozisyonlar lehimize değerlendirilseydi, başka bir sonuç çıkabilirdi. Bir takım kötü oynuyor, zaten kötü diye, adaletsiz bir davranışın içine sokulamaz. Beşiktaş kötü olabilir ve kötüydük, takımı daha iyi hale getirmek antrenörün ve yönetimin işi. Takım kötü olabilir ama takım maç içinde bambaşka bir havaya bürünebilir" açıklamasını yapmıştı.



"BU DÜZEN BÖYLE SÜRMEYECEK"

Buarada Beşiktaş, Fenerbahçe maçında itiraz ettikleri 3 penaltı pozisyonunu da sosyal medyadan paylaştı ve "Bu güzen böyle sürmeyecek" mesajının olduğu bir görseli servis etti."