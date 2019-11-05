Atiba: Elneny bizimle kalmalı

Beşiktaş'ın gizli kahramanı Atiba'dan partneri Elneny'yi övgü geldi. Son haftalarda performansının yükselmesinde Mısırlı oyuncunun yardımının olduğunu belirten Atiba, Erdal Torunoğulları'yla yaptığı görüşmede, "Umarım uzun yıllar kalır. Bonservisi alınırsa çok iyi bir iş yapılır" diyerek tavsiyede bulunduğu bildirildi. Elneny'nin sözleşmesinde satın alma bedeli yer almıyor.

GÜVEN YALÇIN'A AVCI'DAN UYARI

Teknik direktör Avcı son dönemde formasını Umut'a kaptıran Güven'le bir görüşme yaptı. Avcı, genç yıldız adayına, "Yeteneklisin, isteğinde de sorun yok. Ama kendine çok fazla güveniyorsun. Bunu bir an önce üzerinde atman gerek ki, daha gelişebilesin" uyarısında bulundu.