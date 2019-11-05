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05 Kasım 2019, Salı
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Atiba: Elneny bizimle kalmalı

Atiba: Elneny bizimle kalmalı

'ın gizli kahramanı Atiba'dan partneri Elneny'yi övgü geldi. Son haftalarda performansının yükselmesinde Mısırlı oyuncunun yardımının olduğunu belirten Atiba, 'yla yaptığı görüşmede Elneny'ye övgülerde bulundu.

'ın gizli kahramanı Atiba'dan partneri Elneny'yi övgü geldi. Son haftalarda performansının yükselmesinde Mısırlı oyuncunun yardımının olduğunu belirten Atiba, 'yla yaptığı görüşmede, "Umarım uzun yıllar kalır. Bonservisi alınırsa çok iyi bir iş yapılır" diyerek tavsiyede bulunduğu bildirildi. Elneny'nin sözleşmesinde satın alma bedeli yer almıyor.

GÜVEN YALÇIN'A AVCI'DAN UYARI
Teknik direktör son dönemde formasını Umut'a kaptıran Güven'le bir görüşme yaptı. Avcı, genç yıldız adayına, "Yeteneklisin, isteğinde de sorun yok. Ama kendine çok fazla güveniyorsun. Bunu bir an önce üzerinde atman gerek ki, daha gelişebilesin" uyarısında bulundu.

  1. 5.11.2019
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