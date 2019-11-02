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02 Kasım 2019, Cumartesi
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3 maç sonra gol yedi

Beşiktaş 3 maç sonra gol yedi

'in 10. haftasında 'la deplasmanda karşılaşan , mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, 3 maç sonra kalesinde gol gördü.

deplasmanında Vida ve Diaby'nin golleriyle 2-1 kazanan , 3 maç sonra kalesinde gol gördü. İç sahada 2-0 kazanılan galibiyetinin ardından Ankaragücü ile deplasmanda golsüz berabere kalan Beşiktaş, geçen hafta oynanan derbisinden de 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. 3 maçta kalesini gole kapatan 'nın ekibi, Antalyaspor karşısında mücadelenin 51. dakikasında Mukairu'nun golüne engel olamadı. Karşılaşmayı 2-1 kazanan , puanını da 15'e çıkardı.

  1. 02.11.2019
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