Abdullah Avcı'ya derbi sonrası Çebi'den destek!
Kötü günler geçiren Beşiktaş'ta taraftarın hedef tahtasına koyduğu teknik direktör Abdullah Avcı, Galatasaray galibiyetiyle derin bir nefes aldı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den de Avcı'ya tam destek geldi.
Beşiktaş'ta derbide elde edilen zaferin coşkusu yaşanıyor. Sezon başından bu yana hem takımdaki hem de yönetimdeki sıkıntılar yüzünden kabus yaşayan siyah-beyazlılara Galatasaray karşısında elde edilen üç puan ilaç gibi geldi.
Takım uzun süredir üzerinde dolaşan kara bulutları dağıtırken geleceğe de daha umutlu bakmaya başladı. Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında yeniden iddialı olmasını sağlayan derbi zaferiyle birlikte Abdullah Avcı da derin bir 'oh' çekti. Hafta içindeki Braga yenilgisinden sonra tribünler "Avcı istifa", "Güle güle Avcı" şeklinde bağırmış ve tecrübeli çalıştırıcının üzerindeki baskıyı daha da artırmıştı. Galatasaray maçından kazanılan üç puan ve ortaya konan futbol, Abdullah Avcı'nın kendisine büyük bir kredi açmasını da sağlamış oldu.
"ARKANDAYIZ HOCAM"
Maçın ardından Ümraniye'deki tesislerde Abdullah Avcı'yı tebrik eden siyah-beyazlı yöneticiler "Takımı çok iyi yerlere getireceğinizden şüphemiz yok. Arkandayız Hocam" diyerek tecrübeli çalıştırıcıya destek verdi.
Maç sonunda soyunma odasına inmeyen Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de Abdullah Avcı'yı telefonla arayıp tebrik ettiği öğrenildi. Öte yandan Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yeni yönetimin yaptığı para dopingi de derbi zaferinde çok etkili oldu. Sezon başından bu yana alacakları ödenmeyen futbolcuların hesaplarına geçtiğimiz cuma günü toplamda 8 milyon avro yatırıldı. Bununla da yetinmeyen yönetim, Galatasaray karşısında galibiyet elde edilmesi hâlinde futbolculara yirmişer bin dolar prim vermeyi vadetti ve zaferde önemli rol oynadı.
- 29.10.2019
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
Toplam 1
Yorum
sami avcı iyi yapmış
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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