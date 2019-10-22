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22 Ekim 2019, Salı
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'tan flaş ! Taraftarlar çıldıracak

Beşiktaş'tan flaş transfer! Taraftarlar çıldıracak

'ta 'nin başkan seçilmesinin ardından yönetime dönen ve futboldan sorumlu olması beklenen Erdal Torunoğulları gözünü 'a dikti... Hedef, milli golcüyü Ocak ayında yuvaya döndürmek.

'nin başkanlık koltuğuna oturmasının ardından yönetime geri dönen Erdal Torunoğulları'nın futboldan sorumlu olması bekleniyor... Torunoğulları'nın vakit kaybetmeden ara için çalışmalara da başlayacağı belirtiliyor.

İddialara göre devre arasında 'ın ilk hedefi olacak. Siyah- Beyazlılar, Everton'da 3. forvet durumuna düşen ve kadroya girmekte bile zorlanan milli futbolcuyu kiralık olarak yuvaya döndürmeye çalışacak. Yönetimin kısa süre içinde İngiliz kulübü ve Cenk Tosun'la temasa geçerek resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.



Bu sezon Everton'da forma şansı bulmakta çok zorlanan Cenk Tosun'un devre arasında ayrılık kararı aldığı öğrenildi.

RAHAT OL ARKANDAYIZ!
Başkan Çebi, üst üste gelen kötü sonuçlar nedeniyle hedef tahtasındaki ile bir araya geldi. Takvim'de yer alan habere göre Çebi'nin tecrübeli hocaya destek verdiği ve "Rahat ol arkandayız" dediği ifade ediliyor.

Beşiktaş'ta üç önemli eksik

  1. 22.10.2019
  2. Güncelleme: 22.10.2019 14:42
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