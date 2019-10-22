Beşiktaş'ta son dakika! Galatasaray ve sakatlık... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
22 Ekim 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta son dakika! Galatasaray ve sakatlık...

'ta son dakika! ve sakatlık...

Beşiktaş'ta son dakika! Galatasaray ve sakatlık...

Bir yandan seçim telaşı bir yandan da 'de alınan sonuçlar ile büyük bir buhranın içerisine giren 'ta sıcak saatler yaşanıyor... Siyah beyazlılarda teknik direktör da sakatlıklardan dolayı sıkıntı ve çaresizlik içerisinde... Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile; Pazar günü de Süper Lig'de ile oynanacak olan neredeyse ilk 11'inde oynayan oyuncularının büyük çoğunluğundan yoksun olarak sahaya çıkacak. 8 ismin forma giymesi beklenmiyordu ancak gelen son dakika haberine göre bu isimlerden idmanlara başladı. İşte detaylar ve Beşiktaş sakatlık raporu...

Sezon başından bu yana sakatlık kabusu yaşayan 'ta ile oynanacak maçta büyük bir sürpriz olmazsa 7 futbolcu forma giyemeyecek.

Sezon başından bu yana yaşanan sakatlıkların ardından devreye giren siyah-beyazlı teknik heyet, milli arada sağlık heyetiyle bir değerlendirme toplantısı yaptı ancak bu toplantıdan da nihai bir sonuç çıkmadı. Geçtiğimiz hafta sonu Ankaragücü ile deplasmanda oynanan maçta sakatlanan Burak Yılmaz, Braga maçında kesin olarak forma giyemeyecek.

Öte yandan geçen hafta oynanan Ankaragücü maçında Burak Yılmaz'ı kaybeden 'ta, eksik sayısı 8'e çıktı.

Beşiktaş'ta Alanyaspor maçında dizi dönen ve ameliyat olan Dorukhan Toköz'ün yanı sıra deneyimli stoper Ruiz, Brezilyalı sağ bek Douglas ile diz sakatlığı yaşayan Diaby de Galatasaray maçında oynayamayacak. Ankaragücü maçında sakatlanan Diaby ve Douglas'ın, 3 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan isimler;

- Dorukhan
- Ruiz
- N'Koudou
- Gökhan Gönül
- Diaby
- Douglas
- Burak Yılmaz
- Oğuzhan (Oynayabilir)

Sakatlığı nedeniyle Ankaragücü maçının kadrosunda yer alamayan Oğuzhan'ın son yapılan idmanda yer aldığı öğrenilirken Galatasaray derbisinde 'nın görev vermesi halinde sahada olacağı öğrenildi.

, bu sezon Beşiktaş formasını 7 resmi karşılaşmada terletirken gol ya da asist yapamadı.

Beşiktaş'ta düşüş sürüyor

  1. 22.10.2019
  2. Güncelleme: 22.10.2019 13:22
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'ta son dakika! Galatasaray ve sakatlık... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN