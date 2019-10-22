Beşiktaş'ta son dakika! Galatasaray ve sakatlık...

Sezon başından bu yana sakatlık kabusu yaşayan Beşiktaş'ta Galatasaray ile oynanacak maçta büyük bir sürpriz olmazsa 7 futbolcu forma giyemeyecek.

Sezon başından bu yana yaşanan sakatlıkların ardından devreye giren siyah-beyazlı teknik heyet, milli arada sağlık heyetiyle bir değerlendirme toplantısı yaptı ancak bu toplantıdan da nihai bir sonuç çıkmadı. Geçtiğimiz hafta sonu Ankaragücü ile deplasmanda oynanan maçta sakatlanan Burak Yılmaz, Braga maçında kesin olarak forma giyemeyecek.

Öte yandan geçen hafta oynanan Ankaragücü maçında Burak Yılmaz'ı kaybeden Beşiktaş'ta, eksik sayısı 8'e çıktı.

Beşiktaş'ta Alanyaspor maçında dizi dönen ve ameliyat olan Dorukhan Toköz'ün yanı sıra deneyimli stoper Ruiz, Brezilyalı sağ bek Douglas ile diz sakatlığı yaşayan Diaby de Galatasaray maçında oynayamayacak. Ankaragücü maçında sakatlanan Diaby ve Douglas'ın, 3 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan isimler;



- Dorukhan

- Ruiz

- N'Koudou

- Gökhan Gönül

- Diaby

- Douglas

- Burak Yılmaz

- Oğuzhan (Oynayabilir)

Sakatlığı nedeniyle Ankaragücü maçının kadrosunda yer alamayan Oğuzhan'ın son yapılan idmanda yer aldığı öğrenilirken Galatasaray derbisinde Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde sahada olacağı öğrenildi.

Oğuzhan Özyakup, bu sezon Beşiktaş formasını 7 resmi karşılaşmada terletirken gol ya da asist yapamadı.