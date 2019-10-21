Beşiktaş'ın CEO'su Gökhan Sarı istifa etti

Beşiktaş'ta dün gerçekleştirilen başkanlık seçiminin ardından Ahmet Nut Çebi siyah-beyazlı kulübün 34. başkanı olmuştu. Bugün KAP'a bildirilen açıklamada, kulübün CEO'su Uğur Gökhan Sarı'nın istifa ettiği duyuruldu. Beşiktaş'ın açıklaması şöyle:

Beşiktaş Şirketler Grubu Genel Koordinatörü ve Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görev yapmakta olan Sn. Uğur Gökhan Sarı 21.10.2019 (bugün) tarihinde istifaen görevinden ayrılmıştır.