Beşiktaş'ın CEO'su Gökhan Sarı istifa etti
34. başkanını seçen Beşiktaş'ta flaş bir istifa haberi geldi. KAP'a yapılan bilgilendirmeye göre kulübün CEO'su Uğur Gökhan Sarı görevinden ayrıldı.
Beşiktaş'ta dün gerçekleştirilen başkanlık seçiminin ardından Ahmet Nut Çebi siyah-beyazlı kulübün 34. başkanı olmuştu. Bugün KAP'a bildirilen açıklamada, kulübün CEO'su Uğur Gökhan Sarı'nın istifa ettiği duyuruldu. Beşiktaş'ın açıklaması şöyle:
Beşiktaş Şirketler Grubu Genel Koordinatörü ve Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görev yapmakta olan Sn. Uğur Gökhan Sarı 21.10.2019 (bugün) tarihinde istifaen görevinden ayrılmıştır.
- 21.10.2019
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Avcı sahip çıktı
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal hoca son 2 şansın.braga ve galata maçları.bunlardan 3 er puan alamazsan gidersin
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Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman: Birliği sağlayamadık
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savaş Çebi başarılı olacaktır.Tüm Borçları da kapatacaktır.İyi transferler yapacağımdan kuşkum yok.Acvıyada Ocak ayına kadar süre vermiştir.Hayırlısı olsun
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yerli iki tane yerli koyun
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