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21 Ekim 2019, Pazartesi
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'ın 'su istifa etti

Beşiktaş'ın CEO'su Gökhan Sarı istifa etti

34. başkanını seçen 'ta flaş bir istifa haberi geldi. 'a yapılan bilgilendirmeye göre kulübün 'su Uğur görevinden ayrıldı.

'ta dün gerçekleştirilen başkanlık seçiminin ardından Ahmet Nut Çebi siyah-beyazlı kulübün 34. başkanı olmuştu. Bugün 'a bildirilen açıklamada, kulübün 'su Uğur 'nın istifa ettiği duyuruldu. Beşiktaş'ın açıklaması şöyle:

Beşiktaş Şirketler Grubu Genel Koordinatörü ve Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görev yapmakta olan Sn. Uğur Gökhan Sarı 21.10.2019 (bugün) tarihinde istifaen görevinden ayrılmıştır.

  1. 21.10.2019
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