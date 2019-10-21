Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike!

Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın istifa kararı sonrası gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da 8547 oyun 5009'unu alan Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün yeni başkanı seçildi. Öte yandan mazbatasını almadan çalışmalarına başlayan Çebi'yi bekleyen büyük tehlike ortaya çıktı. Son dakika Beşiktaş haberleri...
21 Ekim 2019 Pazartesi 15:10
Güncelleme: 21.10.2019 15:10
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Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın istifası sonrası yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da kullanılan 8547 oyun 5009.'un alan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın 34. başkanı oldu.
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20 sandığın tamamında rakiplerini geride bırakan Çebi, oy sayımının ardından tebrikleri kabul etti.
Çebi'nin rakiplerinden Serdal Adalı toplam 2983 oy alırken HürserTekinoktay ise 537 oy aldı. 18 oy ise geçersiz sayıldı.
ÇEBİ TÜM SANDIKLARDA BİRİNCİ OLDU
Çebi, 20 sandığın tamamında da birinci çıktı. Ahmet Nur Çebi, en fazla oyu 375 ile 13. sandıkta elde etti.
ADALI 2983 OYDA KALDI
Beşiktaş Kulübünde ikinci kez başkanlığa adaylığını koyan Serdal Adalı, 2 bin 983 oy alabildi. Yarışın iddialı isimlerinden Adalı, iddialı olduğu sandıklarda da rakibinin gerisinde kaldı.