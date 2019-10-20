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20 Ekim 2019, Pazar
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'ın yeni başkanı 'den ilk !

Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi'den ilk açıklama!

'ta bugün yapılan olağanüstü seçimli genel kurulunda kulübün 34. başkanı seçilen , sosyal medya hesabından "Söz verdiğimiz gibi bugünden itibaren güçlü Beşiktaş için çalışmalarımıza tüm hızıyla başlayacağız. Beşiktaş’ta yepyeni bir dönem başlıyor" açıklamasında bulundu.

Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda rakipleri Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay'ı geride bırakan , siyah beyazlı kulübün 34'üncü başkanı oldu.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir yapan Ahmet Nur Çebi, şu ifadeleri kullandı: "Değerli Beşiktaşlılar, Bugün düzenlenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a katılım göstererek bir aydan kısa bir sürede hazırlandığımız adaylık sürecinde bize inanıp oy veren herkese teşekkür ederim. Söz verdiğimiz gibi bugünden itibaren güçlü Beşiktaş için çalışmalarımıza tüm hızıyla başlayacağız. 21 Ekim 2019 itibarı ile Beşiktaş'ta yepyeni bir dönem başlıyor. Hepimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Sevgi ve saygılarımla."

SERDAL ADALI'DAN TEBRİK

Öte yandan Ahmet Nur Çebi'nin ardından en çok oy toplayan ikinci adayı olan Serdal Adalı, seçimi kazanan Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti. Serdal Adalı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Genel kurulumuzun takdiriyle başkanlığa seçilen Sn. Çebi'yi ve aday olarak yarışa heyecan katan Sn. Tekinoktay'ı tebrik ederim. Oy kullanmaya gelen tüm üyelerimize teşekkür ederim, bu kararın camiamıza hayırlı olmasını dilerim. Her şey Beşiktaş için. Kazanan Beşiktaş olsun" dedi.


  1. 20.10.2019
  2. Güncelleme: 20.10.2019 22:07
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