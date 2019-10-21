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21 Ekim 2019, Pazartesi
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Kocadağ: 'ı layık olduğu günlere kavuşturacağız

Emre Kocadağ: Beşiktaş'ı layık olduğu günlere kavuşturacağız

'ın yeni başkanı 'nin yönetiminde yer alan Kocadağ, "Kongre kararını verdi, bundan sonra biz elimizden geleni yapacağız, Beşiktaş'ı layık olduğu günlere kavuşturacağız" dedi.

Kocadağ, olağanüstü seçimli genel kurulun ardından özel açıklamalarda bulundu. Zor bir süreç geçirdiklerini söyleyen Kocadağ, "Öncelikle bu süreçte aday olan başkan adaylarına, yönetim kurulu üyesi adaylarına teşekkür ediyoruz. Kongre kararını verdi, bundan sonra biz elimizden geleni yapacağız, 'ı layık olduğu günlere kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.

"BUNLARI BİLEREK BU YÜKÜN ALTINA GİRDİK"

Beşiktaş'taki maddi durum ile ilgili soruya yanıt veren Kocadağ, "Bunları bilerek bu yükün altına girdik, bunlar tek başına başkanın ve yönetim kurulunun yapacağı bir iş değil. Camia olarak hep beraber bu işe el atarsak bu yükü kaldırırız" diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ'TA BİNDİRİLMİŞ KITALAR OLMAZ"

ve yönetimine seçim döneminde gelen eleştirilere yönelik konuşan Emre Kocadağ, "Başkan, 'Bunlar söyleniyor ama böyle bir şey olduğuna kimse inanmıyor' dedi. Bunu da camia geldi, gösterdi. Beşiktaş'ta bindirilmiş kıtalar olmaz, bundan sonra da olamaz" açıklamasını yaptı.

  1. 21.10.2019
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