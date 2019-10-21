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21 Ekim 2019, Pazartesi
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'ın eski başkanı : Birliği sağlayamadık

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman: Birliği sağlayamadık

eski Başkanı , oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Eski başkan Fikret Orman: Hep beraber yeni başkanımıza destek olmalıyız İç çekişmeler Beşiktaşımıza zarar verir. Biz bunu son süreçte sağlayamadı.

eski Başkanı , oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Orman, "Hep beraber yeni başkanımıza destek olmamız lazım. İç çekişmeler Beşiktaş'a zarar verir. Biz bunu son süreçte sağlayamadık, inşallah yeni dönemde yeni başkanla sağlanır" diye konuştu. Orman, "Seçimden sonra yeni yönetimin yaklaşık bin günlük icraat dönemi var. Hep beraber yeni başkanımıza destek olmamız lazım. İç çekişmeler Beşiktaş'a zarar verir. Biz bunu son süreçte sağlayamadık, yeni yönetim kulübümüze hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

NOUMA: ÇOK MUTLUYUM
Kulübün efsane isimlerinden da seçimde oyunu kullandı. Nouma, "Benim için çok önemli bir gün. İlk defa seçime katılıyorum. Ben yaşlandım ama Beşiktaşlıyım. Benim oğlum da burada oynayacak" dedi.

ÇEBİ'YE SELAM VERMEDİLER
Seçimin en merak edilen konularından birisi de Fikret Orman'ın kongreye gelip gelmeyeceğiydi. Fikret Orman'dan önce kongreye gelen ailesi, 'yle selamlaşmadı. NOUMA 'ya ise başarılar dilediler...

  1. 21.10.2019
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