Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman: Birliği sağlayamadık

Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Orman, "Hep beraber yeni başkanımıza destek olmamız lazım. İç çekişmeler Beşiktaş'a zarar verir. Biz bunu son süreçte sağlayamadık, inşallah yeni dönemde yeni başkanla sağlanır" diye konuştu. Orman, "Seçimden sonra yeni yönetimin yaklaşık bin günlük icraat dönemi var. Hep beraber yeni başkanımıza destek olmamız lazım. İç çekişmeler Beşiktaş'a zarar verir. Biz bunu son süreçte sağlayamadık, yeni yönetim kulübümüze hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

NOUMA: ÇOK MUTLUYUM

Kulübün efsane isimlerinden Pascal Nouma da seçimde oyunu kullandı. Nouma, "Benim için çok önemli bir gün. İlk defa seçime katılıyorum. Ben yaşlandım ama Beşiktaşlıyım. Benim oğlum da burada oynayacak" dedi.



ÇEBİ'YE SELAM VERMEDİLER

Seçimin en merak edilen konularından birisi de Fikret Orman'ın kongreye gelip gelmeyeceğiydi. Fikret Orman'dan önce kongreye gelen ailesi, Ahmet Nur Çebi'yle selamlaşmadı. NOUMA Serdal Adalı'ya ise başarılar dilediler...