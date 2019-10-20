Burak Yılmaz Galatasaray maçında sahada olacak mı? İşte cevabı
Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Önümüzdeki hafta Galatasaray ile çok önemli bir derbi maçında karşı karşıya gelecek olan siyah-beyazlılarda gözler golcü futbolcunun oynayıp oynayamayacağına çevrilmişti. Burak Yılmaz'ın son durumu belli oldu.
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Burak Yılmaz'dan haber var... Siyah-beyazlıların golcü futbolcusu Ankaragücü maçının 66. dakikasında sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ın Galatasaray ile karşı karşıya geleceği maç öncesi Burak Yılmaz'ın son durumu merak ediliyordu. Tecrübeli yıldızdan Beşiktaş'a kötü haber geldi.
BeIN Sports'un haberine göre, Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Braga ve Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek.
- 20.10.2019
- Güncelleme: 20.10.2019 19:20
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