Spor yazarları Ankaragücü - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Hücumcuların dar alanda çabuklukları ve hızları var ama gol vuruşları ve becerisi farklı bir şey. Beşiktaş'ın bu kadar topa sahip olduğu bir oyunda; pozisyon üretkenliği hücumda bir türlü sağlanamıyor. Saha enine çevrilip oynansa Beşiktaş'ın belki 8 haftada 24 puanı vardı! Beşiktaş'ın şampiyonluk hedefiyle kurulan kadrosu yetersiz mi, formsuz mu?

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