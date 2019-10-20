Spor yazarları Ankaragücü - Beşiktaş maçını değerlendirdi - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Ekim 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Spor yazarları Ankaragücü - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Spor yazarları Ankaragücü - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü ile karşılaştı. Siyah-beyazlar 10 kişi kalan rakibi karşısında gol bulamayınca karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Kara Kartal'da zorlu Galatasaray maçı öncesi Burak Yılmaz da sakatlandı. Spor yazarları da Beşiktaş'ın Ankaragücü ile oynadığı mücadeleyi değerlendirdi. İşte o yazılar...
20 Ekim 2019 Pazar 10:01 Güncelleme: 20.10.2019 10:01
Spor yazarları Ankaragücü - Beşiktaş maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL - YETERSİZ VE FORMSUZ

Beşiktaş, milli araya Alanya galibiyetiyle girdi ve oyun pratiğinin daha yukarı çıkması açısından iyi bir süreçti. Yalnız Ankaragücü gibi transfer tahtası kapalı, oyuncu kadrosu çok yeterli olmayan bir takıma karşı dahi bu kadar kötü görüntü veren Beşiktaş'a milli ara da fayda etmemiş.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Spor yazarları Ankaragücü - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Siyah-beyazlılar, oyuna Alanya maçının ikinci yarısındaki saha içi düzeni gibi N'Koudou'nun yerine Güven'le başladı. Beşiktaş, top kendilerinde olduğunda 4-2-4 saha içi yerleşimiyle direkt hücum oynayabilirdi. 27'de Diaby'nin kaçırdığı gol de Beşiktaş'ın bu hücumlarla nasıl oynayabileceğinin göstergesiydi.

Spor yazarları Ankaragücü - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Beşiktaş, Ljajic'in yedek başladığı maçın ilk yarısında takımı yönlendirecek, hücum hattındaki futbolcuları oynatacak birinin eksikliğini hissetti. Ljajic oyuna girdikten sonra ikinci 45'te hücum aksiyonları fazlalaştı. Beşiktaş'ın eldeki oyuncularla ilk 8 haftadaki oyunu ve planı, Avcı'dan sahaya geçişte hala sağlıklı bir görüntü vermiyor.

Spor yazarları Ankaragücü - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Futbolda topa sahip olmak önemli yalnız bunu öne taşıyamıyorsanız, dikine oynayamıyorsanız bir sıkıntı var. Bu kadar hücumda kenar oyuncusu transferi yerine Burak'ın alternatifi iyi bir santrfor alınmaması yapılan en büyük hatalardan biriydi. Beşiktaş'ta hücumcuların son vuruş becerisinin istenilen seviyede olmaması skor üretmekteki en büyük sıkıntı. Burak ve Ljajic haricinde net tabela yapacak oyuncu yok.

Spor yazarları Ankaragücü - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Hücumcuların dar alanda çabuklukları ve hızları var ama gol vuruşları ve becerisi farklı bir şey. Beşiktaş'ın bu kadar topa sahip olduğu bir oyunda; pozisyon üretkenliği hücumda bir türlü sağlanamıyor. Saha enine çevrilip oynansa Beşiktaş'ın belki 8 haftada 24 puanı vardı! Beşiktaş'ın şampiyonluk hedefiyle kurulan kadrosu yetersiz mi, formsuz mu?

ABDULLAH AVCI'DAN DERBİ YORUMU! HABER İÇİN TIKLAYIN...

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN